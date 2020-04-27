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    • Ekonomi
    • 27.04.2020 08:39
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    • 27.04.2020 08:39
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    yeni personel alımı yapacak | başvurusu

    bünyesinde Kocaeli'de görev yapacak uzman yardımcısı ve uzman olarak görevlendirilecek olan 10 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruların TÜBİTAK internet sitesi üzerinden 18 Mayıs'a kadar yapılabileceği bildirildi.

    TÜBİTAK yeni personel alımı yapacak! İşte detaylar

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () bünyesinde görev yapmak üzere 10 personel alımı gerçekleştirilecek.

    Başkanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı kadrosunda Kocaeli'de görev yapacak. İstihdam edilecek 10 personel, uzman yardımcısı ve uzman olarak görevlendirilecek.

    Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 18 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

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