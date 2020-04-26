"Ziraat Bankası aracılığıyla, çok kısa bir sürede olumlu yönde karşılık bulan krediyi kullandık. Bu kredi bize can suyu gibi geldi. Bu sayede işçilerimizi işten çıkarmadık. Normal çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sadece bulaşıcılığı engellemek adına bir kısım personelimizi izne gönderdik fakat biz faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum; onlara çok teşekkür ediyorum. Bu kredi gerçekten yüzümüzü güldürdü."