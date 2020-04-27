



ÖZEL bankalar kredi erteleme taleplerini yerine getirirken yüksek faizin yanında 3 ay sonra toplu para istiyor. Böylece Temmuz'da 4 taksit birden fatura ediliyor...



Özel bankalarla ilgili sizlerden mesajlar gelmeye devam ediyor.

Birçok vatandaşımız bazı özel bankalarla yaşadıkları zorlukları bizimle paylaşmaya devam ediyor.

En çok şikayetler kredi ertelemedeki yüksek faiz ve masraflarla ilgili gelirken, emekliler de maaş aldıkları bankalara ulaşamamaktan ve kredi taleplerinin 'yaşlı' oldukları gerekçesiyle geri çevrilmesinden şikayet ediyor.