ÖZEL bankalar kredi erteleme taleplerini yerine getirirken yüksek faizin yanında 3 ay sonra toplu para istiyor. Böylece Temmuz'da 4 taksit birden fatura ediliyor...
Özel bankalarla ilgili sizlerden mesajlar gelmeye devam ediyor.
Birçok vatandaşımız bazı özel bankalarla yaşadıkları zorlukları bizimle paylaşmaya devam ediyor.
En çok şikayetler kredi ertelemedeki yüksek faiz ve masraflarla ilgili gelirken, emekliler de maaş aldıkları bankalara ulaşamamaktan ve kredi taleplerinin 'yaşlı' oldukları gerekçesiyle geri çevrilmesinden şikayet ediyor.
4 TAKSİT BİRDEN ALACAKLAR: Bir bankaya kredi taksitimi erteletmek için gittim. Önce yapmak istemediler. Israrcı olunca da yüksek faiz çıkardılar. Bunu da 3 ay sonra topluca ödemem gerektiğini söylediler. Yani Temmuz ayında benden 4 taksit birden alacaklar.
Bunun altından kim kalkabilir?
YAŞLIYA YÜKSEK SİGORTA: Yaşım 65, emekliyim. Kredi taksitimi erteletmek istediğimde hayat sigortası yapılacağı söylendi. Yüksek miktarda sigorta parasını almak istediler. Neden yüksek olduğunu sorduğumda da 'Siz yaşlısınız riskiniz fazla' cevabını verdiler.
TELEFONLA ÇÖZEMİYORUM: Emekliyim, yaşım gereği dışarı çıkamıyorum. Bankayı telefonla arıyorum, bir aydan beri kredimi ertelemiyorlar. Her aradığımda bahane üretiyorlar, telefonda söz veriyorlar. Fakat yapmıyorlar. Bu telefonların kayıt altında olduğu söyleniyor. Bir yetkili dinleyemez mi?
PROMOSYONUMU ÖDEMEDİLER: Bir bankada emekli maaşımın üç yılı doldurmasına rağmen promosyon ödemediler. Gerekçe olarak kredi borcumu gösteriyorlar. Kredim olduğu için başka bankaya da geçemiyorum.
İKRAMİYEYİ DE KESTİLER: Babam 72 yaşında, emekli. Önceden torunlarını okutabilmek için çekmiş olduğu kredinin taksitlerini de bayram ikramiyesini de aldı bankamız. Elde yok avuçta yok, kredi kartını bile kullanamıyor, ne yer ne içer düşünen yok maalesef, çok mağdur oldu.
Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, dün vatandaşların şikayetlerini telefon ve e-mail ile aldı.
Bankaların sözlerinin tersi uygulamalarını TAKVİM'e iletin
faruk.erdem@takvim.com.tr TEL: 0212 354 37 25