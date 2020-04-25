



Özel bankalarla ilgili şikayetleriniz çığ gibi büyüyor. Mayıs ayı ile birlikte topladıkları tüm mevduatı kredi, menkul kıymet ya da swap işlemlerinde kullanmak zorunda kalacak olan bankalar özellikle vatandaşın borçlarını tahsil noktasında zorluk çıkartıyor. Kredi taksit erteleme sözü veren bankaların çoğu bu sözlerini unutmuş durumda. Yapanlar ise yüksek faiz ve maliyetle vatandaşı canından bezdiriyor.