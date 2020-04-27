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    • Ekonomi
    • 27.04.2020 16:35
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    • 27.04.2020 16:55
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    : Bakanlık açıkladı: 100 Bin kuraları yarın başlıyor

    haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında 100 Bin kura çekilişleri ileri bir tarihe ertelenmişti. kuralarının ne zaman çekileceği belli oldu. Ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin 6 ildeki kura çekilişi, tarihleri arasında yapılacak.

    Kuralar yarın başlıyor

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "28-30 Nisan 'TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları' Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor" sözüne yer verildi.

    Paylaşımda, detaylara "http://.gov.tr" adresinden, sonuçlara da e-Devlet Kapısı'ndan ulaşılabileceği belirtildi. Ayrıca paylaşımda, kura takvimine de yer verildi.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakanlık açıkladı: 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kuraları yarın başlıyor
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