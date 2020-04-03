TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Nisan ve Mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz" ifadelerini kullandı.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ ERTELENDİ

TOKİ, tarafından yapılan açıklamada; "Küresel çapta yaşanan ve ülkemizi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkemizin tüm kurumları etkin ve koruyucu önlemler almaktadır.

Devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında kuraları sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizde, hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık risklerini engelleme amacıyla kuralar ileri bir tarihe ertelenmiştir.