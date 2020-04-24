TOKİ kura çekilişi ne zaman başlayacak? 2020 TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihleri projeye başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. TOKİ kura çekiliş tarihleri merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle TOKİ kura törenlerine ara verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde 23 Mart'ta Koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında ara verilen hak sahipliği belirleme kuraları yeniden başlayacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

24 Şubat 2020, Pazartesi günü İzmir Karabağlar projesi ile başlayan 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin kura törenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 Mart 2020'den itibaren vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirildi.

TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura törenleri, hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesinde oluşabilecek sağlık risklerini engellemek için 23 Mart itibarıyla ileri bir tarihe ertelendi.