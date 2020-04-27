1 milyon yazılımcı başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusu geçen haftadan itibaren yoğun olarak araştırılıyor. BTK akademi yazılımcı başvurusu yapmak isteyenler 1 milyon yazılımcı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 milyon yazılımcı projesinde yeni detayları madde madde açıkladı.

1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİNE DAİR TÜM DETAYLAR

'1 Milyon İstihdam' resmi Twitter adresinde 9 maddede tüm detaylar açıklandı:



1.Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında #1Milyonİstihdam uygulaması geliştirilmiştir.

2. #1Milyonİstihdam uygulaması, sektörün yazılımcı ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir proje olarak önümüzde durmaktadır. Bu kapsam dahilinde vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması amaçlanmaktadır.

3. #BTKAkademi ve #1Milyonİstihdam uygulamaları arasındaki entegrasyon sayesinde kullanıcıların @BTKAkademi üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin istihdam uygulaması içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacaktır.

4. CV havuzunda ihtiyaca göre nitelikler filtrelendiğinde alınan ve tamamlanan bu eğitimler işverenlere önemli bir referans olacaktır.