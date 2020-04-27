1 milyon yazılımcı başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusu geçen haftadan itibaren yoğun olarak araştırılıyor. BTK akademi yazılımcı başvurusu yapmak isteyenler 1 milyon yazılımcı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 milyon yazılımcı projesinde yeni detayları madde madde açıkladı.
1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİNE DAİR TÜM DETAYLAR
'1 Milyon İstihdam' resmi Twitter adresinde 9 maddede tüm detaylar açıklandı:
1.Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında #1Milyonİstihdam uygulaması geliştirilmiştir.
2. #1Milyonİstihdam uygulaması, sektörün yazılımcı ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir proje olarak önümüzde durmaktadır. Bu kapsam dahilinde vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması amaçlanmaktadır.
3. #BTKAkademi ve #1Milyonİstihdam uygulamaları arasındaki entegrasyon sayesinde kullanıcıların @BTKAkademi üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin istihdam uygulaması içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacaktır.
4. CV havuzunda ihtiyaca göre nitelikler filtrelendiğinde alınan ve tamamlanan bu eğitimler işverenlere önemli bir referans olacaktır.
5. Katılmak isteyenler https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr adresinden kayıt olup CV bilgilerini doldurduktan sonra @BTKAkademi üzerinden eğitimlere katılabileceklerdir.
6.#1Milyonİstihdam kapsamında https://btkakademi.gov.tr/portal/ adresinde 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim videosu bulunmaktadır. Yıl sonuna kadar eğitim videosu 100'e çıkacaktır.
7. Tamamlanan eğitimler ve başarı dereceleri, sistemdeki özgeçmişlere otomatik olarak işlenecektir. Programı tamamlayanlar; bilgi güvenliğinden, veri analistliğine, siber güvenlikten, yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilme imkanı kazanacaktır.
8. Bu 15 farklı uzmanlık alanı; #1Milyonİstihdam #1milyonyazılımcı
9. Alınan her eğitim ve başarı dereceleri Cv'lerine otomatik olarak işlenecek, yazılımcı arayan şirket ve firmalar buradan kriterlere uygun adayları bulabilecektir. #1Milyonİstihdam @BTKAkademi
1 MİLYON YAZILIMCI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aşağıdaki bağlantıdan BTK Akademi Eğitim Portalı'na ulaşabilir ve yazılımcı olma eğitimlerine kaydolabilirsiniz.
BTK AKADEMİ EĞİTİM PORTALI İÇİN TIKLAYINIZ
BTK AKADEMİ EĞİTİM PORTALI NEDİR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genç beyinlere yönelik hazırladığı ve yazılımcı yetiştirmek üzere tasarlanmış bir projedir.
BTKK AKADEMİ EĞİTİM PORTALI İÇERİĞİ NEDİR?
13 başlıkta 47 bin dakikayı bulan 31 ayrı eğitim, bu sitede hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar, eğitim sayısı 100'e çıkacaktır. Gençlerimizin tek yapması gereken sisteme girip özgeçmişlerini kaydettirmektir.
Tamamlanan eğitimler ve başarı dereceleri, sistemdeki özgeçmişlere otomatik olarak işlenecektir. Programı tamamlayanlar; güvenliğinden, veri analistliğine, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilme imkanı kazanacaktır.
YAZILIM NEDİR?
Yazılım; elektronik aletlerin birbiriyle olan iletişimlerini ve haberleşmesini sağlayarak, görevlerini sürdürmeye yarayan komutlar sistemidir. Bir başka deyişle elektronik olarak çalışan aygıtların, iş yapmasına olanak sağlayan sistemin tümüne denir. Elektronik ortamda problemleri çözmek için programlama ya da kodlama dili kullanılır.
Yazılım kendi içerisinde uygulama ve sistem yazılmaları olarak ikiye ayrılır. Uygulama yazılımları, bireysel veya kullanıcı odaklı olarak görülebilir. Oluşan taleplere ve ihtiyaçlara göre uygulama yazılımlar yapılır. Burada birey isteğini belirtir ve ona göre bir yazılım düzenlenir. Uygulama yazılımında sadece programlama dili kullanılmaz. Ekstra olarak farklı uygulamalara da ihtiyaç duyulabilir.
Programlamanın doğru işlemesi ve çalışması için belli bir işletim sistemine sahip olması gerekir. Uygulama yazılımları kendi içinde ayrılmaktadır. Bunlar; eğlence, ticari, genel amaca hizmet eden ve sunum yazılımları olarak kategori oluşturur. İstenilen hizmete göre, yer alan kategori içinde bireyler ya da firma sahipleri uygun olanı seçerler. Yazılım yapan hizmet ekibi istek doğrultusunda programlamayı yapar.
İkinci olarak da karşımıza sistem yazılımları çıkmakta. Adı üstünde tamamen sistem odaklı ve sisteme entegre şeklinde olan yazılım çeşidi olarak bilinmektedir. Bilgisayarın tamamen kendisini işletmeye izin verir. Sistem yazılımları özellikle, bilgisayar donanımın ve sistemin ilerlemesini, aksamamasını sağlar. Bilgisayara gerekli olan tüm fonksiyonların kullanımına yardımcı olur. Bu işlemleri yürütürken pencere, hizmet, işletim, aygıt sürücüleri ve sunucular gibi sistemlerin birleşmesini içerir.
Sistem yazılımları kendi içinde ikiye ayrılır: İşletim Sistemi Yazılımları ve Hizmet Yazılımları. İşletim sistemi, yapılan veya yapılacak olan bütün işlemlerin kontrollü şekilde yapılmasına olanak sağlar. Aynı zamanda işletim yazılımı, bilgisayarı ya da sistemi kullanana da yönetme imkanı verir. Her şey kullanıcının isteğine bırakılır. Hizmet yazılımlarında ise, daha çok destek işlemleri görev alır. Sistemde gerekli olan doneleri yerine getirir. Virüs temizleme, disk biçimlendirme ya da azaltma, klavye düzenleme, dosya transfer işlemi, dosya boyutlarının küçülmesi, dosya taşıma veya kopyalama işlemlerini hizmet yazılım sayesinde gerçekleşir.