



11 İLDE 21 PROJE KURASI ÇEKİLDİ

16 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alındı. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı. Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

Şubat ve mart aylarında toplam 11 ilde 21 projenin kurası yapılarak 24 bin 551 konutun hak sahipleri belirlendi.