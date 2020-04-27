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    • 27.04.2020 21:33
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    Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: 291 bin 594 firmamız başvurdu

    Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ödeneğe şu ana kadar 291 bin 594 firmamız, 3 milyon 194 bin 610 çalışanımız için başvuruda bulunduğunu bildirdi.

    Bakan Selçuk açıkladı: 291 bin 594 firma başvurdu

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan Ödeneği için yapılan başvurulara ilişkin son rakamlar hakkında bilgi verdi.

    Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 291 bin 594 firmamız, 3 milyon 194 bin 610 çalışanımız için başvuruda bulundu." ifadelerini kullandı.

    Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinde sektörel kısıt olmadığını, her sektörden firmanın başvurabileceğini hatırlatarak başvuru yapan firmaların sektör içindeki dağılımına yer verdi.




    Buna göre, imalat sektörü yüzde 39, toptan ve perakende ticaret yüzde 15, konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyeti yüzde 12, eğitim yüzde 6, diğer sektörler ise yüzde 26 olarak kayıtlara geçti.




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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: Kısa Çalışma Ödeneğine 291 bin 594 firmamız başvurdu
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