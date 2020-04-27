Pandemi sosyal yardım kapsam dışı ne demek? Pandemi kapsam dışı ne anlama geliyor? E-Devlet sayfası üzerinden 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşların bazıları pandemi kapsam dışı uyarısıyla karşılaşıyor. Peki, pandemi kapsam dışı ne demek?
PANDEMİ KAPSAM DIŞI NE DEMEK?
Pandemi kapsam dışı uyarısı alan kişiler bu başvurudan faydalanmazlar. E-Devlet üzerinden yapılan yardımlara her vatandaşın başvurma hakkı bulunmuyor.
KİMLER 1000 TL YARDIM PARASI ALABİLECEK?
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak. Ödemenin zamanı ve şekli değerlendirmeler sonrasında açıklanacak.
BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.