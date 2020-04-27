Milyonlarca çalışan 'kısa çalışma ödeneği' hakkındaki merak ettiği detayları arama motorlarında araştırıyor. Nisan ayının sonlarında olduğumuz şu günlerde ödenekle ilgili detayları öğrenmek isteyenler detayları kapsamlı bir şekilde öğrenmek istiyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında devreye alınan kısa çalışma ödeneğine firmaların başvuruları alınmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 291 bin 594 firmamız, 3 milyon 194 bin 610 çalışanımız için başvuruda bulundu." şeklinde açıklamada bulundu. Peki, kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nelerdir? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

İŞKUR'un yatırdığı kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5'inde) olarak ödenecek.