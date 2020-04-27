Nisan ayı milyonlarca emekli vatandaşın kazanç ayı oldu. Yılın ilk ikramiyesini ve Nisan ayı maaşını geçtiğimiz günlerde alan emekli vatandaşlar ek ödemelerin ne kadar olacağı konusunda araştırmalara başladı. 12.3 milyon emekli Temmuz'da yeni zammını cebine koyacak. Enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 275 liraya varan artış yaşanacak. Peki, emekliye ne kadar ek ödeme yapılacak? TAKVİM, ek ödemeli yeni maaşları hesapladı.
EMEKLİYE NE KADAR EK ÖDEME YAPILACAK?
Maaşları Ocak- Haziran enflasyonu oranında artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 4.4 zam göründü. Buna göre gelirlerde 275 liraya varan artış yaşanacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Halen en yüksek SSK ve Bağ- Kur emekli aylığı net 6 bin 28 lira 72 kuruş. Tavandan ödeme alan emeklinin eline yüzde 4 oranında yani 241,15 lira ek ödemeyle birlikte 6 bin 269 lira 87 kuruş geçiyor. Yüzde 4.4 artışa göre net maaş 6 bin 293 lira 98 kuruşa, ek ödeme de 251,76 liraya çıkacak. Böylece emeklinin eline toplam 6 bin 545 lira 74 kuruş geçecek.
MAAŞ DA EK ÖDEME DE YÜKSELECEK
Memur emeklilerinin zam oranı da enflasyon tahminlerine göre yüzde 4.4 olacak. Onların da maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri yükselecek.