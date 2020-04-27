Nisan ayı milyonlarca emekli vatandaşın kazanç ayı oldu. Yılın ilk ikramiyesini ve Nisan ayı maaşını geçtiğimiz günlerde alan emekli vatandaşlar ek ödemelerin ne kadar olacağı konusunda araştırmalara başladı. 12.3 milyon emekli Temmuz'da yeni zammını cebine koyacak. Enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 275 liraya varan artış yaşanacak. Peki, emekliye ne kadar ek ödeme yapılacak? TAKVİM, ek ödemeli yeni maaşları hesapladı.

EMEKLİYE NE KADAR EK ÖDEME YAPILACAK?

Maaşları Ocak- Haziran enflasyonu oranında artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 4.4 zam göründü. Buna göre gelirlerde 275 liraya varan artış yaşanacak.