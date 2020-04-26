



Hem emekli dernekleri hem memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınan bu talep için verilecek karar merakla bekleniyor.



EK GELİR İMKANI

Eğer 'aile yardımı' hayata geçerse, emekliler promosyon ve bayram ikramiyesinin ardından bir ek gelire daha kavuşacak.