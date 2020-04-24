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    • Ekonomi
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    • 24.04.2020 08:40
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    Sistemi'nde yeni dönem! O oran yüzde 10 oldu | 24 Nisan Cuma 'de yayımlandı

    Son dakika haberine göre Sistemi'nde () katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı oranı, yabancı para cinsinden yapılan ödemelerde yüzde 10 oldu.



    Bireysel emeklilikte dövizle yapılan ödemelerde devlet katkı payı yüzde 10 olarak belirlendi.
    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında şöyle denildi:



    "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun ek birinci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, işverenler tarafınan ödenenler hariç, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı hesabında kullanılan oran, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için yüzde 10 olarak belirlenmiştir.".

    Haberler Ekonomi Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni dönem! O oran yüzde 10 oldu | 24 Nisan Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı
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