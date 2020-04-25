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    • Ekonomi
    • 25.04.2020 Gazete
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    Emekliye 2778 TL! 2020 en düşük ı ne kadar olacak?

    ’da memur emeklilerine yüzde 4 ma ilaveten farkı da göründü. Ekonomistler, zam oranının farkla yüzde 4.4’e çıkmasını bekliyor. , mesleklere göre yeni maaşları hesapladı. Peki, ına yapılacak olan zam ile birlikte güncel ne kadar olacak? Hangi emekli ne kadar maaş alacak? Memur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış yaşanacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

    Emekliye yeni maaş



    S    SK ve Bağ-Kur emeklileri kadar memur emeklileri de Temmuz zammı için enflasyon verilerini yakından takip ediyor.



    Memur emeklilerinin hakem kurulunun belirlediği yüzde 4'lük Temmuz zammı, bu yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa yükselecek.



    Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketi fark olabileceğini ortaya koydu. Anketteki tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 çıkabilecek. Bu durumda memur emeklilerinin zam oranı yüzde 0.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e ulaşacak.



    EN AZ 117 TL ARTIŞ
    Halen ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 lira. Eğer Temmuz zammı yüzde 4.4 olursa bu maaş 117 lira artışla 2 bin 778 liraya yükselecek.


    TAKVİM, mesleklere göre yeni maaşları da hesapladı. Hazırladığımız tabloya bakan emekliler, ellerine geçecek parayı görebilecek.

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