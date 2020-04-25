SSK ve Bağ-Kur emeklileri kadar memur emeklileri de Temmuz zammı için enflasyon verilerini yakından takip ediyor.
Memur emeklilerinin hakem kurulunun belirlediği yüzde 4'lük Temmuz zammı, bu yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa yükselecek.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketi fark olabileceğini ortaya koydu. Anketteki tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 çıkabilecek. Bu durumda memur emeklilerinin zam oranı yüzde 0.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e ulaşacak.
EN AZ 117 TL ARTIŞ
Halen ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 lira. Eğer Temmuz zammı yüzde 4.4 olursa bu maaş 117 lira artışla 2 bin 778 liraya yükselecek.
TAKVİM, mesleklere göre yeni maaşları da hesapladı. Hazırladığımız tabloya bakan emekliler, ellerine geçecek parayı görebilecek.