Milyonların gözü orada! Emekliye ne kadar ek ödeme yapılacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı...

Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş Temmuz ayında yapılacak zam oranını merak etmeye başladı. Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde kendisini gösterecek. Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. Peki, Eemekliye ne kadar ek ödeme yapılacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı...

EMEKLİYE NE KADAR EK ÖDEME YAPILACAK?

Maaşları Ocak- Haziran enflasyonu oranında artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 4.4 zam göründü. Buna göre gelirlerde 275 liraya varan artış yaşanacak.