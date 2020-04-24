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    • 24.04.2020 14:58
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    Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı: Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı 'e yoğun talep

    Son dakika haberi... ve , ", 1 haftadır raflarda. Bu süreçte, 100 ml. şişelerde 2 milyonu aşkın üretim ve satış yapıldı" dedi. Bakan Dönmez ayrıca, "Temmuz ayında Karadeniz'de Fatih sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapacağız" açıklamasında bulundu.

    Borel'den satış rekoru
    KOVID-19 ile mücadele kapsamında ve 'in 15 Nisan'da kamuoyuna tanıttığı ve bir gün sonra satışa çıkarılan borlu el dezenfektanı vatandaştan tam not aldı.



    2 MİLYONU AŞTI
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Borel, 1 haftadır raflarda. Bu süreçte, 100 ml. şişelerde 2 milyonu aşkın üretim ve satış yapıldı" dedi.



    TEMMUZ AYINDA İLK SONDAJ!
    Bakan Dönmez ayrıca "Temmuz ayında Karadeniz'de Fatih sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapacağız" açıklamasında bulundu.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı: Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı Borel'e yoğun talep
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