KOVID-19 ile mücadele kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 15 Nisan'da kamuoyuna tanıttığı ve bir gün sonra satışa çıkarılan borlu el dezenfektanı BOREL vatandaştan tam not aldı.
2 MİLYONU AŞTI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Borel, 1 haftadır raflarda. Bu süreçte, 100 ml. şişelerde 2 milyonu aşkın üretim ve satış yapıldı" dedi.
TEMMUZ AYINDA İLK SONDAJ!
Bakan Dönmez ayrıca "Temmuz ayında Karadeniz'de Fatih sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapacağız" açıklamasında bulundu.
2 MİLYONU AŞTI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Borel, 1 haftadır raflarda. Bu süreçte, 100 ml. şişelerde 2 milyonu aşkın üretim ve satış yapıldı" dedi.
TEMMUZ AYINDA İLK SONDAJ!
Bakan Dönmez ayrıca "Temmuz ayında Karadeniz'de Fatih sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapacağız" açıklamasında bulundu.