Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin fabrika süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Varank, "Kovid-19 nedeniyle Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz." dedi.
İşte Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Kovid-19 nedeniyle Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz.
Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içinde tamamlanacak.
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