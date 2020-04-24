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    • 24.04.2020 15:09
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    Son dakika: Bakan Varank'tan yerli fabrika süreciyle ilgili flaş açıklama

    Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli in fabrika süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Varank, "Kovid-19 nedeniyle Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz." dedi.

    Bakan Varank'tan flaş yerli otomobil açıklaması

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli in fabrika süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Varank, "Kovid-19 nedeniyle Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz." dedi.

    İşte Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Kovid-19 nedeniyle Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz.
    Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içinde tamamlanacak.

    Ayrıntılar geliyor...

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