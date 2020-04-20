Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.04.2020 09:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2020 09:12
    ABONE OL

    fırsatçıları 'e de el attı! 3 katı fiyatına satıyorlar!

    ün hızla yayılması ile adeta karaborsaya düşen bu süreçte herkesin vazgeçilmezi olmuştu. Başkan Erdoğan’ın talimatıyla ve bordan yerli bir dezanfektan üretmişlerdi. Söz konusu dezenfektan ’i bazı sitelerin 3 katı fiyatına sattığı ortaya çıktı.

    Koronavirüs fırsatçıları BOREL'e de el attı!

    Eti Maden İşletmeleri tarafından deterjanın ardından seri üretimine başlanan yerli , ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptığı tanıtımın ardından ePttAVM'de satışa sunulmuştu. Kamu iştiraki olan ePttAVM, ürünü bakanlığın tavsiye fiyatı olan 7.45 TL'den satışa sunarken, bazı e-ticaret sitelerinin yerli ürün üzerinden fırsatçılık yapmaya çalıştığı ortaya çıktı.

    HAREKETE GEÇİLDİ!
    Bazı platformlarda, bakanlığın 7.45 TL gibi bir fiyat önermesine rağmen ürünün 20 TL'den satışa sunulduğu görüldü. Enerji ve yetkilileri, bakanlığın yalnızca tavsiye fiyatı belirlediğini ancak, söz konusu satış fiyatının tavsiye edilen fiyatın yaklaşık 3 katı olduğu ve bunun kabul edilemeyeceği değerlendirmesinde bulundu. Milliyet'te yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı da yerli dezenfektanı fahiş fiyatla satışa sunanların, geçtiğimiz günlerde sürecinde fahiş fiyatla mücadele için oluşturulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda incelenmesini kararlaştırdı. Şu an için 100 mililitrelik bir şişenin satış fiyatı 7.45 TL olarak belirlenirken, aynı ürünün 1 ile 5 litrelik şişelerinin de yakında satışa sunulacağı kaydedildi.

    Haberler Ekonomi Koronavirüs fırsatçıları BOREL'e de el attı! 3 katı fiyatına satıyorlar!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri