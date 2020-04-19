Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’e tam not

    Başkan 'ın talimatıyla seri üretimine başlanan borlu el dezenfektanı vatandaştan tam not aldı. BOREL'in satışa sunulduğu mecralardan olan ePttAVM'ye 2 günde 28 bin BOREL siparişi verildi

    BOREL’e tam not
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seri üretimine başlanan borlu el dezenfektanı vatandaştan tam not aldı. BOREL'in satışa sunulduğu mecralardan olan ePttAVM'ye 2 günde 28 bin BOREL siparişi verildi. ePttAVM'nin Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "BOREL'i tüm vatandaşlarımız ePttAVM üzerinden güvenle sipariş edebilir. 100 ml'lik BOREL'i 'nın önerdiği satış fiyatı olan 7.45 TL'ye vatandaşlarımız temin edebilir. Maksimum 5 adet alım limiti bulunuyor. Aynı şekilde 1 ve 5 litrelik BOREL'ler de üretimi tamamlandığında platformumuzda yer alacak" dedi.


    BARIŞ ŞİMŞEK
    Haberler Ekonomi BOREL’e tam not
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri