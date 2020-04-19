BOREL’e tam not

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seri üretimine başlanan borlu el dezenfektanı BOREL vatandaştan tam not aldı. BOREL'in satışa sunulduğu mecralardan olan ePttAVM'ye 2 günde 28 bin BOREL siparişi verildi. ePttAVM'nin Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "BOREL'i tüm vatandaşlarımız ePttAVM üzerinden güvenle sipariş edebilir. 100 ml'lik BOREL'i Enerji Bakanlığı'nın önerdiği satış fiyatı olan 7.45 TL'ye vatandaşlarımız temin edebilir. Maksimum 5 adet alım limiti bulunuyor. Aynı şekilde 1 ve 5 litrelik BOREL'ler de üretimi tamamlandığında platformumuzda yer alacak" dedi.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK