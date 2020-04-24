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    • Ekonomi
    • 24.04.2020 08:46
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    • 24.04.2020 08:50
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    Kira yardımı 48 aya çıktı! de son dakika değişikliği

    Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, e giren ve ilan edilen bölgelerde kira yardım süresini 36 aydan 48 aya çıkardı. Karar 'de yayımlandı.

    Kira yardımı uzadı

    e ilişkin 6306 Sayılı Kanun'un yönetmeliğinde önemli değişiklik yapıldı. 'de yayımlanan karara göre da bulunan konutların kentsel dönüşüme girmesi halinde kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Riskli yapılarda ise kira yardımı süresi 18 ay olarak devam ediyor.

    Ayrıca dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 12 aya kadar olan kısmı peşin olarak ödenebilecek.

    Aylık kira bedeli de Bakanlıkça belirlenecek.

    Haberler Ekonomi Kira yardımı 48 aya çıktı! Kentsel dönüşümde son dakika değişikliği
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