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    • Ekonomi
    • 22.04.2020 11:52
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    • 22.04.2020 12:19
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    : 'den ye güven mesajı: Gerekirse devlet olarak biz alım yaparız

    : Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız.

    Pakdemirli'den çiftçiye güven mesajı

    Tarım ve Orman Bakanı , "Kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız." dedi.

    Pakdemirli, "Marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda. Şu an itibariyle de gıda tedarikimiz yeterli düzeydedir. Yine tahıl stoklarımız da şu an için iyi seviyededir." açıklamasında bulundu.

    Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

    Selçuk Efes Havalimanı'na Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kuruyoruz

    Tire'de, 14 Mart 2019 tarihinde temelini attığımız, 10 milyon dolar yatırım bedelli Tarım Kredi Yem Fabrikasını da inşallah Temmuz ayı itibariyle hizmete almayı planlıyoruz.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Pakdemirli'den çiftçiye güven mesajı: Gerekirse devlet olarak biz alım yaparız
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