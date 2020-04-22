Brent petrolde kritik sınır! O seviyenin altına düşerse...

"ABD'DE DE PETROL TALEBİ ÇÖKTÜ"

Dubai merkezli petrol yatırım danışmanlık firması Hormuz Straits Partnership Direktörü Serkan Şahin de 19-21 Mayıs tarihlerinde piyasada ne kadar açık pozisyon olacağının WTI haziran sözleşmelerindeki fiyatlarda belirleyici olacağını söyledi.

Kuyulardaki üretimi durdurmak daha maliyetli olacağı için satıcıların zarardan kar etmek amacıyla ellerindeki kapasiteleri eksi fiyatlara sattığını aktaran Şahin, şöyle konuştu: "Bu eğilim muhtemelen önümüzdeki birkaç ayda da devam edecek. Şu anda dünyada olduğu gibi ABD'de de petrol talebi çöktü. ABD'nin ihracatı da düştüğü için sistem, kendi içinde alıcısı olmayan kapalı bir sisteme dönüştü. Artık ABD'ye arbitraj bitti. Brent petrolü ABD'ye götürmenin hiçbir karı kalmadı. Yani, Rusya, Kuzey Batı Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kazakistan ve Azerbaycan'daki üretimin tamamı için Atlantik'in doğusuna gitmenin ekonomik bir tarafı artık yok. Bu ülkeler Atlantik'in doğusundaki pazarlarda ABD hariç bir şekilde talep bulup kendilerini idare ederlerse sorun yaşamayabilirler."

Şahin, bu durumun söz konusu ülkeler açısından yeni bir talep daralması anlamına geldiğini belirterek, "Öte yandan, şanslı bir durum var ki Çin, Güney Kore, Japonya ve Hindistan'da petrol ithalatı artmaya başladı. Hindistan fırsat alımları yapıyor. Ayrıca rafineriler için alıp depolamak şu an çok karlı olduğu için o noktada da fırsat alımları var." ifadelerini kullandı.

Bazı Batı Avrupa ülkelerinde de karantina kurallarının esnetilmeye başlandığını anımsatan Şahin, şöyle devam etti: "Bu gevşemeler talebi biraz toparlayacak ama jet yakıt talebinde toparlanma biraz daha süreceği için arz talep dengesizliği devam edebilir. Brent petrolün varili eksi fiyatlara düşmez ama fiyatlar belirli bir noktaya düştüğünde de Kazakistan, Cezayir ve Azerbaycan gibi ülkeler bu fiyat seviyesine dayanamaz ve üretimi keser. Suudi Arabistan ise bugün 5-10 dolar seviyesinden üretim yapabilir ama onun için de bu fiyat seviyesinde ne kadar süreyle üretim yapılacağı önemli. 6 ay boyunca fiyatlar 10 dolarda kalacaksa, üretimi kesip petrolü yer altında tutmak daha karlı olur. Üretimin bu şekilde birçok ülkede azalması ihtimali de fiyatları yeniden yükseltir ki bu da yeni bir sorun oluşturur. Çünkü talebi yükseltmek çok kolay ama üretimi aynı şekilde geri getirmek zor. Talep bir anda fırladığında piyasadaki arz yeterli değilse, talep karşılanmayabilir."