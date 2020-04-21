Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "AA Özel Yayını"nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tarım ve hayvancılık alanında alınan tedbirler, çiftçilere yapılacak destek ödemeleri, ramazan ayı öncesinde gıda ürünlerine yönelik önlemler ve Türkiye'nin gıda stokuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Pide satışları hakkında açıklamalarda bulunan Pakdemirli, saat kısıtlaması gelebileceğini söyledi.

İşte Pakdemirli'nin o açıklaması:

PİDE SATIŞLARI NASIL YAPILACAK?

Pideyle ilgili çalışma İçişleri Bakanlığımız takip ediyor. Ramazan ayında istenmesi, kokunun duyulması neler yapılabilir bakıyorlar. Belki belli saat öncesi satılması satılmaması konusundaki çalışmayı yürütüyor. Açıklaması olacaktır.

24 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Buzağı başvurularında desteklere 24 Nisan cuma başlayacağımızı belirtmiştik. Küçükbaşta bir ilk mottosuyla çıktık. Her yaşayan vatandaşa bir küçükbaş olana kadar mücadele edeceğiz. Bu yıl 56 milyon gibi iddialı bir hedef koymuştuk. İlk kez söylemiş olalım sürü büyütmeyle ilgili ek destek ödemesini bu hafta başlatıyoruz. 81 ilde 187 milyon lira destek TC kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerimizi başlatıyoruz.

BALIK KONUSUNDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

Alabalık fiyatını 18,90 yaptık. Uygun bir fiyatla tüketicilerimize sunuluyor olacak. Bu kadar sağlıklı ürünlerin tüketiliyor olması güzel. Balık konusunda kuyruklar yaşandı. Balık konusunda önemli adımlar attık.

Tespitiniz son derece doğru Türkiye 83 milyon vatandaşı 5 milyon mülteci 50 milyon turisti besliyor. Turizmdeki azalmayla beraber Türkiye'deki bu sistemde gıdada bir bolluk olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Bozulan lojistik zincirde belli alanlara uçaklarla gelebilir mi? Uçmayan uçaklarımızı yolcu yerine kargoda kullanıp değişken maliyetleriyle kargo fiyatlandırması yapılabilir mi, üzerine çalışılıyor. Hiç olmadığı kadar sahaya yakınız.