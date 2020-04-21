Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, corona virüs (Covid) gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;

Ramazan ayına giriyoruz. 12 ayın satışlarının 4'te biri Ramazan ayında olur. 50 yıldır bu böyle. Sofralara daha çok dikkat edilir. Bu anlamda Ramazan için zaten perakende sektörü hazırlık yapmıştı. Gıda sektörünün de üretim yönü Ramazan'a hazırlıklıdır. Covid'e yönelik de gerekli hazırlıklar yapıldı. Ramazan'a girerken alışverişler yapılacak. Bize bazı mecburiyetler ve sınırlamalar getiriyor. Tüketici için bir eksik olmaması için dün akşam İçişleri Bakanımızla görüştük. Perşembe ve Cuma en yakın markete ulaşmak açısından adım atılmasının önemli olacağını söyledik. Olumlu karşılandı. Bugün ve yarın 20.00 ile 23.00 arasında Ramazan alışverişlerini yapsınlar. En yakın markete diğer iki gün ise saat 09.00 ile 14.00 arasında yapabilirler. Böyle bir düşünce içinde olduk.

Ramazan hassasiyeti açısından son derece olumlu bir gelişme oldu. Türkiye'nin gıda tedariki yeterli. Avrupa'da tarımda birinci dünyada 10'uncu. Stoklanmaya Türkiye'de ihtiyaç yok. Günlük alışverişlerini yapsın vatandaşlarımız. Cumartesi ve pazar marketler kapalı olacak. Pazartesinden itibaren alışverişlerine devam edilecek.

Tarladan sofraya olan süreçte birden fazla Bakanlık var. Aslında bizim her zaman hedeflediğimiz şu; üreticiyi koruyacağız ancak tüketiciyi de kollayacağız. Bunla ilgili zaman zaman müdahaleler yaptığımızı görüyorsunuz. Patates, soğan, limon ihracatının izne bağlanması gibi durumlar... Dengeyi tutmak gerekiyor. Tüketim varsa tüketeceğiniz ürün olmalı.

Normal zamanda 1,5 yıldır oturtmuştuk. Bazı ürünlerle ilgili tedbirler aldık. İthalatın kısıtlanması kolaylaştırılması, ihracatın da aynı şekilde bazı ürünlerde kısıtlanması ya da kolaylaştırılmasını sağladık. Bazı ürünlerde fiyat artışını görüyoruz. Ancak aradaki lojistik zincirde bazı fırsatçılar olduğunu görüyoruz.

10 LİRADAN 4 LİRAYA DÜŞÜRDÜK

Ticaret Bakanlığımız zaten müdahale ediyor. Biz birçok ürünün depo çıkışını takip ediyoruz. Gereğini yapıyoruz. Limonu izne bağladık, hemen 10 liralardan 4 liralara düştü. İhracatını izne bağlayınca Rusya'da 4-5 dolar oldu. Dünyanın genelinde gıdada arz fazlalığı vardır. Ülkelerin sert tedbirlerinden dolayı bazı ürünlerde sıkıntı olabilir mi konusunu incelemek lazım. Türkiye'de hiçbir ürün grubunda problem yaşanmamıştır.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Çiftçimiz tarlasına gitmek istiyor. Hasat ve ekim zamanı gitmek istiyor. Tedbirleri aldık. Ekmek unlu mamulleri, veteriner hekimler, bakım merkezleri, un süt balık üretimi yapan tesisler, nakliyesinde çalışanlar, hayvan otlatanlar, ekim dikim sulama ilaçlama yapanlar, satışa hazırlanmasında görevli olanlar. Bu alanlarda gerekli tüm tedbirler alınmış durumda. Problem yaşayanlar il ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilir. Bize gelen bir ya da iki vaka oluyor. O da yerinde çözülebilecek şekilde. G20 Bakanlar Toplantısı'nda tedbirleri nasıl aldığımıza dair diğer bakanlara da anlatıyor olacağım.

Mayısın ilk haftasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Çiftçimizi doyuracak bir fiyat politikası oluşturulacak

Böyle durumlarda dünyada kaliteye bakılmaz, malı yetiştirelim derler, biz kaliteyi de ön planda tutuyoruz. Cuma akşamı bir yandan ifşalarımızı yaptık. Biz gıda denetimlerimize sonuna kadar devam ediyoruz. Biz halkın sağlığıyla oynayan halkın tüketimine sunan restoran, gıda üretim tesislerinin yanına bırakmayacağız dedik. Çok sıkı biçimde salgın döneminde bile uygulamaya devam ediyoruz. Balda, sucuk salamda, yağda sahtekarlık yapanın canına okuyacağız dedik, yapmaya devam ediyoruz.

ATIK SULARDA RASTLANMADI

Ankara'dan aldığımız atık su numunelerinde Kovid-19 virüsüne rastlanmadı. İstanbul'dan da numune toplanıyor, ona göre tedbir alınacak

PİDE SATIŞLARI

Pideyle ilgili çalışma İçişleri Bakanlığımız takip ediyor. Ramazan ayında istenmesi, kokunun duyulması neler yapılabilir bakıyorlar. Belki belli saat öncesi satılması satılmaması konusundaki çalışmayı yürütüyor. Açıklaması olacaktır.

24 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Buzağı başvurularında desteklere 24 Nisan cuma başlayacağımızı belirtmiştik. Küçükbaşta bir ilk mottosuyla çıktık. Her yaşayan vatandaşa bir küçükbaş olana kadar mücadele edeceğiz. Bu yıl 56 milyon gibi iddialı bir hedef koymuştuk. İlk kez söylemiş olalım sürü büyütmeyle ilgili ek destek ödemesini bu hafta başlatıyoruz. 81 ilde 187 milyon lira destek TC kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerimizi başlatıyoruz.

PİDE SATIŞLARI NASIL YAPILACAK?

* (Pide hakkında) Pideyle ilgili çalışma İçişleri Bakanlığımız takip ediyor. Ramazan ayında istenmesi, kokunun duyulması neler yapılabilir bakıyorlar. Belki belli saat öncesi satılması satılmaması konusundaki çalışmayı yürütüyor. Açıklaması olacaktır.

* Buzağı başvurularında desteklere 24 Nisan cuma başlayacağımızı belirtmiştik. Küçükbaşta bir ilk mottosuyla çıktık. Her yaşayan vatandaşa bir küçükbaş olana kadar mücadele edeceğiz. Bu yıl 56 milyon gibi iddialı bir hedef koymuştuk. İlk kez söylemiş olalım sürü büyütmeyle ilgili ek destek ödemesini bu hafta başlatıyoruz. 81 ilde 187 milyon lira destek TC kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerimizi başlatıyoruz.