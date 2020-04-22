‘Ek talebe hazırlıklıyız stok yapmayın’

perakendesektörünün,Ramazan'a veCovid-19 tedbirlerininetkisiyleoluşanek talebe karşıgerekli hazırlığı yaptığınıbelirterek, "Vatandaşınstok yapmasınagerek yok" dedi. Pakdemir,şöyle konuştu:● (Hububat fiyatı)Mayıs'ın ilk haftası Cumhurbaşkanımızaçıklayacak.Üreticimizidoyuracak birfiyat politikasıgayreti içindeyiz.● SürüBüyütme veYenileme Desteği'nibu haftaödüyoruz.Koyun ve keçide187 milyon lira vereceğiz.● Haftaya SözleşmeliÜretim Platformu'nunön lansmanını yapacağız.Ürünler daha sağlıklıfiyatla tüketiciye ulaşacak.