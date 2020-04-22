‘Ek talebe hazırlıklıyız stok yapmayın’

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, perakende sektörünün, Ramazan'a ve Covid-19 tedbirlerinin etkisiyle oluşan ek talebe karşı gerekli hazırlığı yaptığını belirterek, "Vatandaşın stok yapmasına gerek yok" dedi. Pakdemir, şöyle konuştu:
● (Hububat fiyatı) Mayıs'ın ilk haftası Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Üreticimizi doyuracak bir fiyat politikası gayreti içindeyiz.
● Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği'ni bu hafta ödüyoruz. Koyun ve keçide 187 milyon lira vereceğiz.
● Haftaya Sözleşmeli Üretim Platformu'nun ön lansmanını yapacağız. Ürünler daha sağlıklı fiyatla tüketiciye ulaşacak.
● (Hububat fiyatı) Mayıs'ın ilk haftası Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Üreticimizi doyuracak bir fiyat politikası gayreti içindeyiz.
● Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği'ni bu hafta ödüyoruz. Koyun ve keçide 187 milyon lira vereceğiz.
● Haftaya Sözleşmeli Üretim Platformu'nun ön lansmanını yapacağız. Ürünler daha sağlıklı fiyatla tüketiciye ulaşacak.