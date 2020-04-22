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    • Ekonomi
    • 22.04.2020 Gazete
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    ‘Ek talebe hazırlıklıyız stok yapmayın’

    , perakende sektörünün, Ramazan'a ve Covid-19 tedbirlerinin etkisiyle oluşan ek talebe karşı gerekli hazırlığı yaptığını belirterek, "Vatandaşın stok yapmasına gerek yok" dedi. Pakdemir, şöyle konuştu.

    ‘Ek talebe hazırlıklıyız stok yapmayın’
    Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, perakende sektörünün, Ramazan'a ve Covid-19 tedbirlerinin etkisiyle oluşan ek talebe karşı gerekli hazırlığı yaptığını belirterek, "Vatandaşın stok yapmasına gerek yok" dedi. Pakdemir, şöyle konuştu:
    ● (Hububat fiyatı) Mayıs'ın ilk haftası Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Üreticimizi doyuracak bir fiyat politikası gayreti içindeyiz.
    ● Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği'ni bu hafta ödüyoruz. Koyun ve keçide 187 milyon lira vereceğiz.
    ● Haftaya Sözleşmeli Üretim Platformu'nun ön lansmanını yapacağız. Ürünler daha sağlıklı fiyatla tüketiciye ulaşacak.
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