



TİCARİ KREDİ YOK!

Tüketici kredisi tercihleri ise risksiz olması, kısa sürede geri dönmesi. Bu yüzden bu paralar işletmelere ticari krediye dönüşmemiş oluyor. Şimdi BDDK kararıyla bu bankalar artık içeriden mevduat toplayıp bunları krediye dönüştürmek zorunda. Umarız bu krediler verilirken de yine yüksek maliyetler çıkarılmaz. Şu anda okurlarımızla yaptığım konuşmalara göre hem kredide hem söz verdikleri öteleme işinde yüksek maliyet ve faiz uygulanıyor.