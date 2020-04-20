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    • Ekonomi
    • 20.04.2020 Gazete
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    rehberine 10 bin TL

    Kültür ve , 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, çok düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli bir krediyi profesyonel rehberlerinin kullanımına açtıklarını duyurdu.

    Turist rehberine 10 bin TL
    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, çok düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli bir krediyi profesyonel rehberlerinin kullanımına açtıklarını duyurdu. Profesyonel turist rehberlerine yönelik kredi hazırlığını Hazine ve Maliye Bakanlığı ile tamamladıklarını belirten Bakan Ersoy, Türkiye'de aktif olarak çalışan 8 bin profesyonel turist rehberinin bulunduğunu söyledi. Ersoy, "Krediden rehberlerin tamamı yararlanabilecek" dedi. Bakan Ersoy, "MüzeKart"ların süresinin uzatılacağını kaydetti.
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