



- AR'ın payda kısmında yer verilen "TL Mevduat" kaleminin, bankalar mevduatı hariç tüm TL cinsi mevduat/katılım fonu tutarı toplamını, "YP Mevduat" kaleminin, altın ve kıymetli maden hesapları da dahil olmak üzere, bankalarda tutulan yabancı para(YP) cinsinden

mevduat/katılım fonu tutarı toplamını ifade etmesine,

- AR'ın her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları

için yüzde 100'ün, katılım bankaları için yüzde 80'in altına düşmemesine,