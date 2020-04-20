



GÜNLERDİR sizden gelen mesajları ve telefonla yaptığımız konuşmaları bu köşeden aktarıyorum. Virüs yüzünden zor günler geçiren vatandaşlara bir zorluk da yıllardır müşterisi oldukları bazı özel bankalardan geliyor.

Sizden gelen şikayetler ve bazı özel bankalarda yaşananlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu (BDDK) harekete geçirdi ve geçtiğimiz hafta sonunda çok önemli bir karar aldı.