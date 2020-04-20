



Trump ayrıca, ABD'de virüs nedeniyle can kayıpları konusundaki beklentilerinin 60 ila 65 bine düştüğünü ifade ederken, Çin'deki ölümlerin açıklandığından farklı ve ABD'den de çok daha yüksek olduğunu, Çin'in salgınından kasten sorumluysa bunun sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini savundu.

Analistler, geçen hafta Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel ekonominin yüzde 3 küçüleceğini öngördüğünü, Çin'in de ilk çeyrekte yüzde 6,8 daralarak son 28 yılın en kötü ekonomik performansını ortaya koyduğunu anımsatarak, buna karşın pay piyasaları tarafında yatırımcıların "normale dönüşü" fiyatladığını kaydetti.