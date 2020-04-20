Ankara'da 162 bin dekar tarım arazisi suyla buluştu

YENİ PROJELERLE SULANAN ARAZİ VE GELİR ARTACAK

Başkentte en önemli sulama projelerinin başında gelen "Ankara Kalecik Barajı Cazibe Sulaması" ile 24 bin 550 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte 2020 yılı birim fiyatlarıyla Türkiye ekonomisine 16 milyon lira katkı öngörülüyor.

İldeki diğer önemli projelerden biri olan Ankara Ayaş Asartepe Sulama Projesi kapsamında da 15 bin 460 dekar arazinin sulanması sağlanacak. Bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde 2020 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 10 milyon lira katkı hedefleniyor.