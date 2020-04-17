Emekliye intibak ödemesi ne zaman yapılacak? Milyonlarca emeklinin uzun zamandır merakla araştırdığı intibak yasasında son dakika gelişmesi yakından takip ediliyor. 2020 yılında yapılması beklenen intibak ödemesinin Meclis'e gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, tarih belli oldu mu? Emekliye intibak ne zaman ödenecek? İntibak yasası son durum nedir? TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi.
İNTİBAK ZAMMI ÖDEMELERİ BAŞLIYOR MU?
Çalışma Bakanlığı SSK Bağkur emekli maaşlarına 355 tl intibak zammı kampanyası başlatılmıştır. Ülkemizdeki BAĞKUR ve SSK emeklileri 2020 yılı içinde intibak zammı için beklemeye girmişlerdir. Bu kanun için hükümetin kararını verdi. Haberimizde sizlere bu konu hakkında değerlendirmeler yapacağız. Ülkemizdeki emekli vatandaşların kulağı hükümetten gelecek intibak yasasındaydı.
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İNTİBAK ZAMMI İÇİN YENİ GELİŞME
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi.
2000'den sonra emekli olanlara intibak uygulanmasını yıllardır talep ettiklerini anımsatan Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik." dedi.
Bazı dönemlerde aylıklara yapılan seyyanen zamların emeklileri kısmen rahatlattığını dile getiren Ergün, sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikler ve aylık hesaplama yöntemleri nedeniyle aylıklarda istenilen düzeyde eşitliğin sağlanamadığını, Ekim 2008 itibarıyla çalışma süresi uzadıkça emekli aylıklarında kayıpların arttığını anlattı.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN SESİMİZE KULAK VERECEĞİNE İNANIYORUZ"
Ergün, emeklilerin bayram ikramiyesi, 2000 öncesi SSK emeklilerinin intibakı, konut edindirme yardımı (KEY) ödemeleri, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz ve indirimli seyahat, evi olmayan emeklilere konut imkanı gibi uygulamalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Çalışılan dönemlerdeki sigorta mevzuat hükümleri esas alınarak, karma sisteme göre hesaplanan emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Bu talebimiz yerine getirilmeli ve bundan sonra bağlanacak aylıklara da aynı kriterler uygulanmalıdır. Bu şekilde, gelecekte emekli olacakların hakları da korunmuş olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sesimize kulak vereceğine canı gönülden inanıyoruz."
ÇALIŞMA BAKANLIĞI EMEKLİYE İNTİBAK ZAMMI ADIMI NELERİ DEĞİŞTİRDİ?
2020 Yılında Aile ve Çalışma Bakanlığının intibak zammı ile ilgili bir çalışma yapıldı ve komisyondan geçti. TV kanalları tarafından çıkan bu haberlerde bu bakanlığın intibak yasası ile ilgili bir çalışma yapması gündeme gelmesiyle nihayet gerçek oldu. Şu an sadece Bu düzenleme sonrasında maaşların ne kadar olacağı hakkında henüz tam bir bilgi yoktur.
İNTİBAK TALEBİ NEDİR?
Memur emeklilerinin intibak talebi ise Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. Düşük maaşı olanlara aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi isteniyor. Eğer bu talep hayata geçerse, aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak.
HANGİ EMEKLİ NE KADAR EK ÖDEME ALACAK?
Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alan emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek yükseltilmesini istiyor. Talep ise yüzde 10'a çıkarılması yönünde. Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) gündeme taşıdığı bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış olacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek.
TÜED'DEN CUMHURBAŞKANI'NA MEKTUP
TÜED, Covid-19 salgınına karşı yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyetten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.
Dernek Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreter Gazi Aykırı imzasıyla gönderilen mektupta, "Toplumun yaşam tecrübesi en yüksek topluluğu olan biz emekliler, sürdürülen mücadele içerisindeki gayretleri takdir etmekteyiz. Bu küresel sıkıntıyı atlatıp evlatlarımıza kavuşacağımız günleri özlemle beklemekteyiz. Bu bekleyişimizde samimi gayretlerinizle sürdürdüğünüz mücadeleyle bizlere umut olduğunuz için başta zatıalinize ve şahsınızda bütün kamu görevlilerimize minnetimizi ve dualarımızı yolluyoruz" denildi.
EMEKLİYE 500 LİRA BUGÜN HESAPTA!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Nisan maaşları bugün yatırılmaya başlarken, yaklaşık 650 bininin ödemesi zamlı olacak. Emeklilere taban ödemeyi bin liradan bin 500 liraya çıkartan düzenleme, bu maaşlara yansıyacak. Ek ödeme dahil maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilere, bin 500 lira yatırılacak. Kapsamdaki emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış görülecek.
Ödemeler SSK emeklileri ile başladı. SSK emeklileri bugünden itibaren 27 Nisan'a kadar, Bağ- Kur emeklileri ise 24-28 Nisan tarihlerinde yeni aylıklarına kavuşacak. Maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları da bu ay ödemesini zamlı alacak. Dul ve yetimlerin de yeni aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplandı.