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    • Ekonomi
    • 18.04.2020 18:27
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    • 18.04.2020 18:29
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Twitter'dan paylaştı: Esnafımızın yanındayız

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı , twitter hesabından yeni tip salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "Esnaf Destek Paketi" ile ilgili bir video paylaştı.

    Esnafımızın yanındayız
    Hazine ve Maliye Bakanı , twitter hesabından yeni tip salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "Esnaf Destek Paketi" ile ilgili bir video paylaştı.






    Bakan Albayrak paylaşımında, "Esnaf kardeşimiz İsmet Selvi'nin de dediği gibi el ele, omuz omuza vererek bu dönemi geride bırakacağız. Devlet olarak tüm imkanlarımızla esnafımızın, sanayicimizin, vatandaşımızın yanında dimdik duracağız. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.
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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Esnafımızın yanındayız
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