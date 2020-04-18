Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.04.2020 16:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.04.2020 17:18
    ABONE OL

    : 'tan esnaf ve sanayiciye destek açıklaması

    , "Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı." dedi.

    Esnaf ve sanayiciye destek açıklaması

    , esnaf ve sanayicilere sağlanan desteğe ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.


    Bakan Albayrak, paylaşımında "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan esnaf ve sanayiciye destek açıklaması
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri