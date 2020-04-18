Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı hafta sonu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Perşembe günü küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 6,9587 ile 14 Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6,9410'dan tamamladı. Peki, 18 Nisan dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL? İşte güncel döviz kurları...

DOLAR NE KADAR OLDU?

EURO NE KADAR OLDU?