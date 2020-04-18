Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı hafta sonu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Perşembe günü küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 6,9587 ile 14 Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6,9410'dan tamamladı. Peki, 18 Nisan dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL? İşte güncel döviz kurları...
DOLAR NE KADAR OLDU?
EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 377 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 377 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 377 bin lira, en yüksek 385 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,82 azalışla 377 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 376 milyon 440 bin 737,06 lira, işlem miktarı ise 994 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 377 milyon 463 bin 408,25 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI CUMA GÜNÜNE HIZLI YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,3 değer kazanarak 332 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,9 artarak 10.601 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,6 yükselişle 5.772 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,4 primle 6.924 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,7 kazançla 4.469 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,1 artışla 17.143 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2460 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan bazı tedbirlerin kademeli olarak gevşetmeye başlayan ülke sayısındaki artışın etkisiyle yatırımcıların risk iştahının arttığını söyledi.
İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısmi karantina uygulamasının 3 hafta uzatıldığını anımsatan analistler, öte yandan İtalya, İspanya, Fransa, Avusturya, Danimarka ve Almanya'nın ardından ABD'nin de bazı önlemleri kademeli şekilde gevşetme kararı aldığını aktardı.
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve inşaat üretimi ile ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, Avrupa ve ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahında canlanma görülebileceğini, bugün yurt içinde Merkez Bankası nisan ayı beklenti anketi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve inşaat üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,97'nin direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6,85 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.