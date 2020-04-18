Hafta içerisinde çeyrek ve gram altın fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte güncel altın fiyatları çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Dünkü kapanışta İstanbul serbest piyasada çeyrek altın 610,00 lira, Cumhuriyet altını 2.508,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 2,23 düşüşle 377,60 liradan işlem gördü. Uzmanlar altın fiyatlarındaki ani hareketler için altın alıp yatırım yapanları uyardı. Peki, 18 Nisan anlık çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

18 NİSAN ANLIK ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma günü kapanış fiyatları (TL) şöyle: