3000 TL maaşla BİM A101 personel alımı! İŞKUR BİM A101 personel alımı başvuru şartları!

3000 TL maaşla BİM A101 personel alımı yapıyor. İŞKUR BİM A101 personel alımı ilanları yoğun şekilde araştırılıyor. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ediyor. Dikkat çekici ilanlar arasında BİM ve A101 marketlerinin ilanları bulunuyor. Türkiye'nin 81 ilinde ve hemen hemen her mahallesinde bulunan marketler iş olanakları yaratmaya devam ediyor. Peki; BİM A101 personel alımı başvuru şartları nelerdir? Maaş skalası işe göre değişiklik gösterirken, 2600 – 3000 TL arasında olduğu belirtiliyor.
BİM A101 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İŞKUR üzerinden giriş sisteme yapıldığında ilanlar üzerinden başvuru şartları görülebiliyor. İlanların genel başvuru şartları aşağıdaki şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Tercihen konusunda deneyime sahip
Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen
Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın
Erkek / Bayan
Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,
Takım çalışmasına yatkın,
Müşterilerimize karşı güleryüzlü olmak
İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın
Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip
Tercihen sigara kullanmayan,
İş tanımı:
Müşterileri güler yüz ile karşılamak ve uğurlamak
Ürün, etiket fiyat kontrollerinin reyonda ve kasa noktasında yapılmasını sağlamak
Ürünlerin reyonlarda sürekli standartlara uygun olarak bulunmasını sağlamak
Sorumlu olduğu reyonda bulunan ürünlerin stok ve sipariş yönetimini sağlamak
İSTİHDAM EDİLECEK KADROLAR
Beden İşçisi (Genel)
Market Elemanı
Satış Danışmanı / Uzmanı
Kasiyer
Muhasebeci
Şoför-Yük Taşıma
Mağaza Satış Elemanı(Engelli)
(Engelli)Satış Elemanı
Satış Elemanı
Kalite Güvence Asistanı
Meyve Sebze Hal Satın Alma Sorumlusu
Sipariş ve Stok Yönetimi Yetkilisi
Reachtruck Operatörü
Unlu Mamüller Personeli
Meyve-Sebze Personeli
Kozmetik Personeli
Et-Şarküteri Personeli
Kasa Reyon Personeli
Taze Gıda Personeli
Depo Personeli
Kasa Reyon Personeli
Mağaza Personeli
Mağaza Satış Elemanı
Genel Başvuru
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ŞOK MARKET PERSONEL ALIMI İLANLARI!
Ankara: Şok Marketler'in Altındağ şubelerine Market Elemanı ve Forklift Operatörü aranıyor. Market Elemanı için: – Son bir ay içerisinde sigorta kaydı bulunmayan, – en az lise mezunu, – adli sicil kaydı bulunmayan, – askerliği yapmış veya en az 2 yıl tecilli, – Etimesgut, Sincan, Keçiören, Yenimahalle, Çankaya, Gölbaşı bölgesinde ikamet eden adaylar aranıyor. Son başvuru 18 Nisan İrtibat: Sevcan Ülger 0535 201 29 08 Selma Akgül 0534 895 91 88 Forklift Operatörü için: En az ilköğretim mezunu, RT operatörü belgesi olan kişiler aranıyor. Son başvuru 2 Mayıs. Başvuru adresi: Çınar Mah. 80 Cad. No:32 Akyurt/Ankara / Hafta içi Saat 09:00-15:00
Düzce Merkez Depo İşçisi: Depoda çalışacak, ürün taşıma yaşacak, 18-35 yaş arası erkek personel aranıyor. Son başvuru 7 Mayıs İrtibat: 05340153383
İstanbul Kartal Kasiyer Alımı: 18 yaşını tamamlamış olmak, · En az Lise mezunu olmak, · Emekli olmamak, · Markette Full Time eleman olarak reyon ve kasa işlemlerinde görevlendirilecektir. Son başvuru 14 Nisan. Başvuru adresi: KIZILAY BULVARI C. NO:9 KARTAL Garanti Bankası Yanı.
İstanbul Pendik İklimlendirme uzmanı alımı: Soğuk hava tesisimizin, amonyaklı soğuma sistemi için deneyimli soğutma operatörleri ve bakım ustaları aranıyor. 25-50 yaş arası en az ilköğretim mezunu erkek aranıyor. Son başvuru 22 Nisan. İrtibat: 02163783530
Konya Selçuklu Reyon Görevlisi alımı: En az lise mezunu, en fazla 35 yaşında kadın erkek reyon görevlisi aranıyor. Son başvuru 15 Nisan. İrtibat: 05303911759 Nevşehir Merkez Satış Danışmanı alımı: En az lise mezunu, 19-30 yaş arası satış danışmanı aranıyor. 17 Nisan son başvuru. İrtibat: SÜLEYMAN ÖZTÜRK: 0546 914 50 37———HALİL ÖZÇELİK 0538 545 25 80