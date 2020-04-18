3000 TL maaşla BİM A101 personel alımı! İŞKUR BİM A101 personel alımı başvuru şartları!

İstanbul Kartal Kasiyer Alımı: 18 yaşını tamamlamış olmak, · En az Lise mezunu olmak, · Emekli olmamak, · Markette Full Time eleman olarak reyon ve kasa işlemlerinde görevlendirilecektir. Son başvuru 14 Nisan. Başvuru adresi: KIZILAY BULVARI C. NO:9 KARTAL Garanti Bankası Yanı.

İstanbul Pendik İklimlendirme uzmanı alımı: Soğuk hava tesisimizin, amonyaklı soğuma sistemi için deneyimli soğutma operatörleri ve bakım ustaları aranıyor. 25-50 yaş arası en az ilköğretim mezunu erkek aranıyor. Son başvuru 22 Nisan. İrtibat: 02163783530

Konya Selçuklu Reyon Görevlisi alımı: En az lise mezunu, en fazla 35 yaşında kadın erkek reyon görevlisi aranıyor. Son başvuru 15 Nisan. İrtibat: 05303911759 Nevşehir Merkez Satış Danışmanı alımı: En az lise mezunu, 19-30 yaş arası satış danışmanı aranıyor. 17 Nisan son başvuru. İrtibat: SÜLEYMAN ÖZTÜRK: 0546 914 50 37———HALİL ÖZÇELİK 0538 545 25 80