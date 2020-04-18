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    • Ekonomi
    • 18.04.2020 15:33
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    • 18.04.2020 15:36
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    , 'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel sefer yapacak

    (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde uçuşların iptal edilmesi nedeniyle 'ye dönemeyen vatandaşlar için 'nın 7 kentinden özel seferler düzenleyecek.

    THY'den Türk vatandaşlarına özel sefer

    'nin Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçici süreyle 'da bulunan kısa süreli vize sahipleri, öğrenciler, turistler, işçi ve iş görüşmesine gelen vatandaşların Türkiye'ye dönmesi amacıyla 20-21 Nisan'da Frankfurt'tan, 21 Nisan'da Hannover ve Hamburg'dan, 21-22 Nisan'da Köln'den, 22 Nisan'da Berlin'den, 22-23 Nisan'da da Münih ve Düsseldorf'tan seferi yapılacak.

    Yolculardan, bilet ücreti olarak tek yön kişi başı 240 avro alınacak.

    Uçağa binen vatandaşlar, Türkiye'ye döndükten sonra 14 gün mecburi karantinaya alınacak.

    Uçuş günü Kovid-19 belirtisi gösteren ya da daha önce virüs tanısı konulanlar uçağa kabul edilmeyecek.

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