Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.04.2020 20:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2020 20:33
    ABONE OL

    'tan 'vatandaşa destek' mesajı

    Hazine ve , “ Paketi ile ımızın, ’lerimizin her zaman yanındayız. Bu mücadelede omuz omuzayız.” İfadeleriyle bir paylaşımda bulundu. Twitter'dan paylaşılan videoda ’ın “Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var” sözleri de yer aldı.

    Bakan Albayrak'tan 'destek' mesajı

    Hazine ve , "Ekonomik İstikrar Paketi ile esnafımızın, KOBİ'lerimizin her zaman yanındayız. Bu mücadelede omuz omuzayız." İfadeleriyle bir paylaşımda bulundu.

    HER BİR VATANDAŞIMIZIN ARKASINDAN TÜRKİYE HAZİNESİ VAR
    Paylaşılan videoda 'ın "Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var" sözleri de yer aldı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda açıklamalarda bulunan tekstilci Maci Heybeli, açıklamalarda bulundu.

    55 işçisinin çalışmaya devam ettiğini söyleyen Heybeli, "Ödeme zorlu çektiğimizde Allah razı olsun Ziraat Bankası devreye girdi. Başvurumuzu yaptık. Hem çek kredisi aldık hem KGF kredisi aldık. Bugünler zor günler, geçecek. Biz büyük ülkeyiz." şeklinde konuştu.

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'vatandaşa destek' mesajı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri