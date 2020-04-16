Ekonomik mücadeleyi baltalayan özel bankalara karşı harekete geçildi! Ombudsman devreye girdi

Koronavirüs salgını sürecinde elini taşın altına sokmayan ve vatandaşı kredisini fahiş faiz oranlarıyla ötelemeye zorlayan, yeni kredi vermeyen özel bankalara karşı harekete geçildi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ombudsmanlığa (Kamu Denetçiliği Kurumu) vatandaşlardan özel bankalarla ilgili gelen başvurular sonrası mağduriyetin giderilmesi için yeni kredi limitlerinin tahsis edilmesi ve kredi kullanımının kolaylaştırılmasını talep etti.

Özel bankalara karşı harekete geçildi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, korona virüs salgını sonrası vatandaşların bankaların kredi taleplerini geri çevirdiklerini ifade eden yoğun başvuruları üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Türkiye Bankalar Birliğine bir yazı gönderdi.

Söz konusu kurumlara gönderilen yazıda korona virüs salgını sonrası devletin birçok tedbir aldığı, sanayicinin, esnafın, tarım sektörü dâhil üretim sektörünün ve işletmelerin bu zor dönemde zararlarını azaltmak ve tekrar faaliyete geçebilmelerini sağlamak için kolaylıklar sağlandığı belirtildi.