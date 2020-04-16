Ekonomik önlemler içeren kanun teklifi kabul edildi. İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere nakdi destek verilecek, işletmeler üç ay işçi çıkaramayacak. İşverenler ise çalışanları 3 ay süreyle ücretsiz izne çıkarabilecek. Öte yandan KYK kredi borçları 3 ay erteleniyor ve bazı vergilere düzenleme geliyor. Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.
Yapılan düzenlemeler
- Hazine taşınmazları için ödenmesi gereken bedeller, erişim bedelleri, Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen yerler ve taşınmazlar, Belediye ve özel idareler taşınmazları için ödenmesi gereken bedeller 3 ay erteleniyor.
- Faaliyet yetkileri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve aidat ve reklam vergileri ilke çevre vergileri alınmayacak.
KYK kredi borçlarına erteleme
- Yüksek Öğrenim kredi borçları üç aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı kalmak üzere başvuru şartı aranmaksızın üç ay erteleniyor.
- Lisanslı Depoculuk kapsamında verilen ver 2020 yılı içinde geçerlilik süresi bir yıl uzatılıyor.
- Ticaret gemiler için düzenlenen ve 11.03.2020 tarihi ile 31.07.2020 arasında süresi dolan veya dolacak denize elverişlilik belgeleri 01.08.2020 tarihine kadar uzatılıyor.
- Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu göre verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek Genel Kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenecek.
- Kooperatifler Kanunu kapsamında Genel Kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenecek.
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Mayıs ayında yapılması gereken Birlik Genel Kurulu bir sonraki yıl Genel Kurul ile birlikte yapılacak.
- Tıp ve Diş hekimliği Fakülteleri'ne borç karşılama yüzdeleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek oranın altında kalanlara Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecek.
İşten çıkarılanlara işsiz kaldıkları süre kadar günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği.
- Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart 2020'den sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecek. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamayacak.
- Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklemeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği gerçekleştirilecek.
İşletmeler üç ay süreyle işçi çıkartamayacak.
- Sermaye şirketleri 2019 yılı net dönem karının yüzde 23'inin dağıtımına karar verilebilir.
- Varlık Fonu A.Ş. ile ilgili denetim raporu Eylül ayında verilecek.
- Fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapanlara ceza getiriliyor.
KYK BORÇLARINA ERTELEME VE İNDİRİM
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili bölüm şu şekilde:
"Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, kredinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede verilen kredi tutarlarına, Türkiye İstatistik Kurumu yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, endeks ile belirlenen tutarları yarıya kadar indirmeye, Cumhurbaşkanı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen dönemlerde Yİ-ÜFE uygulamadan ertelemeye yetkili olacak."
Öğrenim kredisi borçları nasıl hesaplanıyor
Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.
ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA
KYK borcu olan vatandaşlar, Ziraat Bankası 'nı aradı. Kredi taksit ödemelerinin henüz ertelenmediğine yer verildi. Çağrı merkezine bu konuda bir bilgi gelmediği , şimdilik vatandaşların kredi borçlarını ödemesi gerektiğine yer verildi.
Çağrı merkezi , kendilerine böyle bir bilgi gelmediğini , vatandaşların bu konuda daha detaylı bilgi almak için banka şubelerine gitmesi gerektiğine yer verildi.
YETKİLİ ZİRAAT DEĞİL
Ziraat Bankası şubelerinden edindiğimiz bilgide , kredi ertelemesi için yetkilinin Ziraat Bankası olmadığı , kredi erteleme açıklamasının KYK 'dan gelmesi gerektiğine yer verildi.
KYK'DAN AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ
Kredi borçlarının ertelenmesi için yetkili kurum KYK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı. Bu konuda erteleme duyurusu bu iki kamu kurumundan gelecek.
ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.