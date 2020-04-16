YETKİLİ ZİRAAT DEĞİL

Ziraat Bankası şubelerinden edindiğimiz bilgide , kredi ertelemesi için yetkilinin Ziraat Bankası olmadığı , kredi erteleme açıklamasının KYK 'dan gelmesi gerektiğine yer verildi.

KYK'DAN AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Kredi borçlarının ertelenmesi için yetkili kurum KYK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı. Bu konuda erteleme duyurusu bu iki kamu kurumundan gelecek.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.