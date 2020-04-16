Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. Vakıfbank ihtiyaç destek kredisi başvuruları vatandaşlar tarafından araştırılırken başvuru yapan milyonlarca kişi ise ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişinin başvurduğunu belirtilmişti. Başvuru yapanlar şimdilerde ödeme tarihlerine ilişkin arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.
VAKIFBANK 6 AY ERTELEMELİ KREDİ ŞARTLARI
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından sunulan temel ihtiyaç kredisinin şartı hanehalkı gelirinin aylık 5 bin lira ve altında olması.
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TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları açıklanacak. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir.
GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?
Kredi Tutarı (TL) Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı (TL) (Sonraki 30 ay boyunca)
10.000 36 ay 6 ay 376
7.500 36 ay 6 ay 282
5.000 36 ay 6 ay 188
Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi
Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşteriler;
- 10.000,-TL'ye kadar,
- 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,
- Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir.
Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır.
GERİ ÖDEME PLANI
10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
NASIL ÖDENECEK?
"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.
Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.
ATM'DEN ÇEKİLEBİLECEK
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
VAKIFBANK
VakıfBank, salgın kapsamında hem müşterileri hem de çalışanlarına yönelik birtakım tedbirler yürürlüğe koydu. Banka şubeleri 09.00-17.00 saatlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek.
Ekonomik mücadeleyi baltalayan özel bankalara karşı harekete geçildi! Ombudsman devreye girdi
Koronavirüs salgını sürecinde elini taşın altına sokmayan ve vatandaşı kredisini fahiş faiz oranlarıyla ötelemeye zorlayan, yeni kredi vermeyen özel bankalara karşı harekete geçildi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ombudsmanlığa (Kamu Denetçiliği Kurumu) vatandaşlardan özel bankalarla ilgili gelen başvurular sonrası mağduriyetin giderilmesi için yeni kredi limitlerinin tahsis edilmesi ve kredi kullanımının kolaylaştırılmasını talep etti.
Özel bankalara karşı harekete geçildi
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, korona virüs salgını sonrası vatandaşların bankaların kredi taleplerini geri çevirdiklerini ifade eden yoğun başvuruları üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Türkiye Bankalar Birliğine bir yazı gönderdi.
Söz konusu kurumlara gönderilen yazıda korona virüs salgını sonrası devletin birçok tedbir aldığı, sanayicinin, esnafın, tarım sektörü dâhil üretim sektörünün ve işletmelerin bu zor dönemde zararlarını azaltmak ve tekrar faaliyete geçebilmelerini sağlamak için kolaylıklar sağlandığı belirtildi.
Başdenetçi, son zamanlarda bazı bankaların ekonomik tedbir paketlerinin aksi yönünde uygulamalar yaptıklarına dair www.ombudsman.gov.tr üzerinden Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) yoğun başvuru olduğunu kaydetti.
Kuruma yapılan başvuruların konularını da yazıda sıralayan Ombudsman Malkoç, "Kredi Garanti Fonu destekli ticari kredi taleplerinin yeterli limit bulunmaması nedeniyle ret edilmesi, bireysel temel ihtiyaç kredisinin onaylanmasına rağmen banka tarafından kullandırılmaması, kredi taksit ötelemelerinde yüksek faiz tahakkuku" başlıklarının en çok şikâyet edilen meselelerin başında geldiğini belirtti.
Malkoç, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için yeni kredi limitlerinin tahsis edilmesi ve kredi kullanımının kolaylaştırılmasını talep etti. Kredi yapılandırma ve taksit ödemelerinde faiz ve masrafların makul düzeyde tutulmasını isteyen Ombudsman Malkoç, bankaların çıkardığı engellerin ortadan kaldırılmasının halkın yararına olacağının altını çizdi. Başdenetçi, vatandaşın, esnafın ve KOBİ'lerin bankalarla olan ilişkisinin kolaylaştırılması için yapılacak çalışmalar hakkında KDK'nın da bilgilendirilmesini istedi.