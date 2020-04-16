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    • Ekonomi
    • 16.04.2020 16:35
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    • 16.04.2020 16:35
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    Son dakika: Motorinde büyük indirim! Bu gece başlıyor | 17 Nisan 2020 motorin litre fiyatları

    Son dakika haberine göre EPGİS tarafından verilen bilgide motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 21 kuruş indirime gidileceği açıklandı. Buna göre motorinin litre fiyatı Ankara'da 5,16 TL, İstanbul'da 5,08 TL, İzmir'de ise 5,18 TL olacak.

    Motorinde büyük indirim! Bu gece başlıyor

    Motorinin litre fiyatında 21 kuruş indirime gidilecek.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, indirim pompa fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

    Buna göre, Ankara'da ortalama 5,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,16 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,29 liradan 5,08 liraya, İzmir'de 5,39 liradan 5,18 liraya inecek.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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