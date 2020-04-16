Temel ihtiyaç destek kredi sorgulama işlemi araştırılıyor. İnternet üzerinden temel ihtiyaç destek kredisi sorgulamak isteyen kişiler konu hakkında araştırma yapıyor. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 10 bin TL destek kredisi ne zaman yatacak? Kredilerin yatıp yatmadığını merak eden kişiler, kredi sorgulama işlemi yapıyor. 3 kamu bankası tarafından hazırlanan paketle, hane halkı geliri 5 bin TL altında olan kişilere 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli 10 bin TL kredi verileceği duyurulmuştu. Temel ihtiyaç destek kredisi olarak da adlandırılan kredi türüne milyonlarca kişi başvurmuştu. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 10 bin TL destek kredisi hakkında merak edilenler!

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİ SORGULAMA!

Temel ihtiyaç destek kredileri yatırılmaya başlandı. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendiriliyor. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılıyor. Kredinizin olumlu sonuçlanıp sonuçlanmadığını telefonunuza gelen SMS ile öğrenebileceksiniz. Mesajın ardından ATM'den paranızı çekebilirsiniz.