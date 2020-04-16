Temel ihtiyaç destek kredi sorgulama işlemi araştırılıyor. İnternet üzerinden temel ihtiyaç destek kredisi sorgulamak isteyen kişiler konu hakkında araştırma yapıyor. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 10 bin TL destek kredisi ne zaman yatacak? Kredilerin yatıp yatmadığını merak eden kişiler, kredi sorgulama işlemi yapıyor. 3 kamu bankası tarafından hazırlanan paketle, hane halkı geliri 5 bin TL altında olan kişilere 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli 10 bin TL kredi verileceği duyurulmuştu. Temel ihtiyaç destek kredisi olarak da adlandırılan kredi türüne milyonlarca kişi başvurmuştu. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 10 bin TL destek kredisi hakkında merak edilenler!
TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİ SORGULAMA!
Temel ihtiyaç destek kredileri yatırılmaya başlandı. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendiriliyor. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılıyor. Kredinizin olumlu sonuçlanıp sonuçlanmadığını telefonunuza gelen SMS ile öğrenebileceksiniz. Mesajın ardından ATM'den paranızı çekebilirsiniz.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.
TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.
ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Vakıbank'ten kredi kullanmak için aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELIRI yazıp 5724'e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.
VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Halkbank TC kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu gibi bilgiler istiyor.
TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
Kredinin kullandırılma şartları ise oldukça uygun. 6 ay geri ödemesiz olarak kredi hesaplara geçiliyor. 6 aydan sonra ise ödemeler başlıyor.
FAİZ ORANI KAÇ?
Temel ihtiyaç kredisinde faiz/finansman oranı yüzde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis ücreti olarak da 50 lira alınacak. Efektif yıllık faiz/finansman oranı yüzde 7.5665 oldu.
ÖRNEK GERİ ÖDEME ŞEMASI
Kredi Tutarı (TL) Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı (TL) (Sonraki 30 ay boyunca)
10.000 36 ay 6 ay 376
7.500 36 ay 6 ay 282
5.000 36 ay 6 ay 188
Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi
Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşterilerimiz;
- 10.000,-TL'ye kadar,
- 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,
- Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir.
Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır.
GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?
10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.