Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

MİLYONLARCA HANEYE NAKİT DESTEĞİ

2,1 milyon aileye bin TL'lik nakti yardımları ulaştırdık, çok yakında 4,4 milyon ailemizin tamamına yardımlar ulaşacak. Bugün itibarıyla 2,1 milyon vatandaşımıza toplamda 12,1 milyar TL'lik kaynak tahsis edildi.

ESNAFA KREDİ İMKANI

Halkbank'ın 25 bin TL'lik esnek destek finansmanına başvuran esnaf sayımız 412 bin 714 oldu, süreci tamamlanan esnaf sayımız 256 bin 959'a çıktı.Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı paraf kart ile birlikte 6 milyar 737 milyon TL oldu. KOBİ'lere ve sanayicimize sunduğumuz 'iş'e devam' desteğine başvuruda bulunan firma sayımız 67 bin 229 oldu. Bu firmaların 39 bin 651'inin süreçlerini neticelendirdik. Sanayicimize bugüne kadar 36 milyar 326 milyon TL kaynak tahsis edildi.

ÖZEL BANKALARA UYARI

Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkardığını duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz.