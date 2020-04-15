2020 banka çalışma saatleri: Bankalar kaçta açılıyor? Ziraat – Vakıfbank – Halkbank çalışma saatleri!

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 banka çalışma saatleri merak konusu oldu. Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ve özel bankaların çalışma saatleri kaç? Kovid-19 salgını nedeniyle birçok banka çalışma saatlerinde değişiklik yaptı. Kimi bankalar ise dönüşümlü çalışma sistemine geçti. Peki, bankalar kaçta açılıyor? Yanıtı haberimizde…

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ!

AKBANK

Uzaktan çalışma imkanı olmayan bazı şubelerde ise çalışanlara dönüşümlü olarak idari izin veren banka, şube çalışma saatlerinde değişikliğe giderek mesai saatlerini 12.00-17.00 olarak belirledi.