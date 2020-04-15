2020 banka çalışma saatleri: Bankalar kaçta açılıyor? Ziraat – Vakıfbank – Halkbank çalışma saatleri!

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 banka çalışma saatleri merak konusu oldu. Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ve özel bankaların çalışma saatleri kaç? Kovid-19 salgını nedeniyle birçok banka çalışma saatlerinde değişiklik yaptı. Kimi bankalar ise dönüşümlü çalışma sistemine geçti. Peki, bankalar kaçta açılıyor? Yanıtı haberimizde…
BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ!
AKBANK
Uzaktan çalışma imkanı olmayan bazı şubelerde ise çalışanlara dönüşümlü olarak idari izin veren banka, şube çalışma saatlerinde değişikliğe giderek mesai saatlerini 12.00-17.00 olarak belirledi.
ALTERNATİF BANK
Alternatif Bank, bankacılık hizmetlerini tüm şubelerde 12.00-17.00 saatleri arasında sunmaya başladı.
ATM'lerden günlük para çekme limitini 3 bin liraya yükselten banka, 17 Mart itibarıyla internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden EFT ve havale işlemlerini bir ay süreyle ücretsiz hale getirdi.
DENİZBANK
DenizBank da koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerinde değişikliğe gitti.
12.00-17.00 saatleri arasında şubelerden hizmet verecek olan DenizBank, bankacılık işlemlerinin 7/24 MobilDeniz, internet şubesi, DenizKartım ve fastpay gibi dijital kanallardan, ATM'lerden veya 0850 222 0 800'ü arayarak iletişim merkezlerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.
Müşterilerine kesintisiz hizmet sunarken çalışanlarının sağlığını da korumak amacıyla genel müdürlükte çalışan ekipleri planlı olarak evden çalışma düzenine geçiren banka, şubelerdeki çalışanların planlı olarak birer hafta dönüşümlü hizmet vereceğini duyurdu.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi.
23 Mart itibarıyla 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayan banka, müşterilerinin finansal işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmesi için yeni bir değerlendirmeye kadar ATM'lerden günlük para çekme limitlerini en yüksek tutar olarak 5 bin liraya çıkarttı.
HALKBANK
İnternet şubesi ve Halkbank mobilden gerçekleştirilen EFT ve havale işlemlerini ücretsiz hale getiren banka, Bank24'lerden kartla ve Halkbank mobil karekodla günlük 5 bin liraya kadar para çekebilme imkanı sağladı.
Halkbank, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.
QNB FİNANSBANK
Müşterileri ve çalışanlarının sağlığını korumak için şube çalışma saatlerini düzenleyen banka, hafta başından itibaren tüm şubelerde 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.
ŞEKERBANK
Şekerbank, müşterilerin ve çalışanların sağlığını güvence altına almak ve hizmet sürekliliğini temin etmek üzere hayata geçirdiği uygulamalar kapsamında şube çalışma saatlerini 12.00-17.00 olarak değiştirdi.
TEB
Şubelerden 12-00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmeye başlayan banka, şube içerisi ve bekleme alanlarını düzenli olarak hijyenik malzemelerle temizleyerek sağlıklı bir ortam sağlıyor. Banka, ATM'lerde günlük para çekme limitini geçici olarak 3 bin liraya yükseltti.
TEB, müşterilerin bankacılık işlemlerini hızlıca yapabilmesi için öncelikli olarak mobil bankacılık uygulamaları CEPTETEB ile CEPTETEB İŞTE, internet şubesi ve ATM'lerin kullanılmasını öneriyor.
VAKIFBANK
VakıfBank, salgın kapsamında hem müşterileri hem de çalışanlarına yönelik birtakım tedbirler yürürlüğe koydu. Banka şubeleri 09.00-17.00 saatlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek.
YAPI KREDİ
Müşterilerin ve çalışanların sağlığı için alınan koruyucu önlemler çerçevesinde, dünden itibaren tüm şubelerinden hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyuran Yapı Kredi, bankacılık işlemlerinin öncelikli olarak Yapı Kredi Mobil'den, Yapı Kredi İnternet Şubesi'nden, müşteri iletişim merkezinden ve ATM'lerden yapılabileceğini belirtti.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, müşterilerin sağlığını ön planda tutarak dijital kanalları kullanmalarını tavsiye etti.
ATM, internet, mobil bankacılık kanalları ve müşteri iletişim merkezleri üzerinden EFT ve havale işlemlerini belirli süreliğine ücretsiz hale getiren banka, günlük minimum para çekme limitini de 5 bin liraya çıkardı.
Ziraat Bankası, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.