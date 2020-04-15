Apple ve Google, iOS ve Android işletim sistemleri için bir koronavirüs takip sistemi geliştiriyor. Yeni uygulamalarla birlikte kullanıcılar, Bluetooth Low Energy aracılığıyla veri paylaşabilecekler. Proje kapsamında koronavirüsün nasıl takip edileceği belli oldu.

Apple ve Google, kullanıcıların enfekte hastalarla kimin temas ettiğini anlayarak yeni koronavirüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için tasarlanmış oldukça iddialı ve muhtemelen tartışmalı bir temas izleme sistemi duyurdular.