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    • Ekonomi
    • 14.04.2020 11:24
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    • 14.04.2020 11:49
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    : de yeni paketi! AK Parti açıkladı: Bugün Meclis Başkanlığına sunulacak

    haberi... de yeni paketine ilişkin 'den açıklama geldi. Muş, "15 maddelik teklifi bugün Meclis Başkanlığına sunacağız." dedi. Muş, ''İşini kaybedenlerin desteklenmesi için yeni düzenleme yapıyoruz'' açıklamasında bulundu. AK Parti'nin teklifine göre Kısa Çalışma Ödeneği'nden herkes faydalanabilecek.

    AK Parti'den 15 maddelik ekonomi paketi

    , koronavirüs salgını sonrası deki yeni lere ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    ÖDENEKTEN HERKES YARARLANACAK
    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ekonomide yeni tedbirler kapsamında 15 maddelik yeni teklif oluşturduklarını açıklayarak, ''İşini kaybedenlerin desteklenmesi için yeni düzenleme yapıyoruz'' dedi. AK Parti'nin teklifine göre Kısa Çalışma Ödeneği'nden herkes faydalanabilecek.


    BUGÜN SUNULACAK
    Muş, "15 maddelik teklifi bugün Meclis Başkanlığına sunacağız." dedi.

    O VERGİLER ALINMAYACAK
    Mehmet Muş, "Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileriyle çevre temizlik vergilerinin faaliyette bulunmadıkları dönemde alınmamasını teklif ediyoruz." açıklamasında bulundu.



    FATURALARA ERTELEME
    Muş, "Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesine imkan tanıyoruz burada yetkiyi belediyelere bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.



    LİSANSLAR 1 YIL DAHA UZATILIYOR
    Mehmet Muş, "Tarım ürünleri ve lisanslı depoculuk kanunu kapsamında verilen lisansların kapsamını bir yıl daha uzatıyoruz. AR-GE ve Tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin geçici süre ile bölge dışından yapılmasını yine bu düzenleme ile teklif etmiş olacağız." bilgisini verdi.

    BAKANLIĞA "KAYNAK" YETKİSİ
    Devlete ait tıp ve diş hekimliği fakültelerine kaynak aktarılması için Maliye Bakanlığı'na bir yetki verilmesi söz konusu.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Ekonomide yeni önlem paketi! AK Parti açıkladı: Bugün Meclis Başkanlığına sunulacak
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